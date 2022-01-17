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ЕС намерен активизировать сотрудничество со странами Персидского залива

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель встретился в понедельник в Брюсселе с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Фалахом Аль-Хаджрафом и главным переговорщиком Абдулрахманом Аль-Харби.

"Цель встречи - обменяться региональными документами, представляющими взаимный интерес, и изучить пути активизации сотрудничества между ЕС и ССАГПЗ", - сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В сообщении подчеркивается, что ЕС и ССАГПЗ заинтересованы в решении глобальных проблем, таких как "зеленый" и цифровой переход, изменение климата и борьба с терроризмом.

Предстоящие 21 февраля в Брюсселе заседание Совместного совета ЕС-ССАГПЗ и министерская встреча призваны обновить институциональное взаимодействие и обсудить конкретные пути укрепления диалога и сотрудничества.

Генеральный секретарь ССАГПЗ также встретился с исполнительным зампредом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и комиссарами ЕС - Йоханнесом Ханом, который курирует отношения с соседними с ЕС регионами, и Ильвой Йоханссон, ведающей вопросами внутренних дел и миграции.

Евросоюз Жозеп Боррель

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