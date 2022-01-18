В партии власти Казахстана отвергли обвинения "во всех грехах" в адрес Назарбаева

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель казахстанской партии власти "Нур Отан" Бауыржан Байбек высказался о мнении некоторых граждан, осуждающих в последние дни работу первого президента страны, лидера партии Нурсултана Назарбаева на фоне произошедших в стране в начале января беспорядков.

"Сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о первом президенте. (...) Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства - это низко и не красит отдельных граждан", - считает Байбек.

Высказывания зампреда партии приведены в сообщении, опубликованном на сайте партии во вторник.

"В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет - наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги Елбасы (лидера нации - ИФ) и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории", - отметил Байбек.

"Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом", - добавил зампред партии.

По мнению Байбека, история показывает, что масштабные события и роль личности нельзя оценивать однозначно.

"Например, существует много противоречивых мнений о первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке. Однако он был и остается исторической личностью, основателем современного турецкого государства", - отметил зампред партии.

Протесты в Казахстане и ситуация с Назарбаевым

Во время массовых протестов, проходивших в Казахстане в начале января, в ряде СМИ прошла информация, что первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.

Позже пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил, что эта информация не соответствует действительности, Назарбаев находится в столице Казахстана и держит связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Назарбаев с момента протестов в республике на публике не появлялся, не делал никаких заявлений.

В последние дни родственники первого президента лишаются должностей в госструктурах и госкомпаниях страны.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти, этим воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадала Алма-Ата.