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Новый лидер правящей партии Казахстана определится на онлайн-съезде

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Политсовет правящей в Казахстане партии "Нур-Отан" назначил на 28 января проведение внеочередного съезда, на котором будет рассмотрен вопрос о смене лидера. Съезд пройдет в онлайн-формате из-за пандемии, объявил первый зампред партии Бауыржан Байбек.

Съезд должен решить вопрос о передаче полномочий председателя партии от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. О решении отказаться от поста лидера партии Назарбаев говорил в конце ноября 2021 года.

В обращении к согражданам 18 января Назарбаев предсказал, что Токаев скоро будет избран лидером партии "Нур-Отан". Он также напомнил, что стал пенсионером в 2019 году, вся полнота власти принадлежит Токаеву и опроверг утверждения о расколе элиты в стране.

В разгар беспорядков 5 января Токаев заявил, что сменил Назарбаева во главе Совета безопасности Казахстана. 19 января мажилис одобрил законопроект об отмене закона о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе и в Ассамблее народа Казахстана.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 19 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Нур-Отан Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев коронавирус

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