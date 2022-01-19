Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:57Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 897 081+2 820 196

На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв

Перекачка нефти по трубопроводу приостановлена

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, сообщает Daily Sabah.

Турецкая компания-оператор трубопровода Botas объявила, что взрыв произошел в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции. Из-за этого работу нефтепровода приостановили, на месте происшествия работают пожарные.

Daily Sabah отмечает, что причина взрыва пока не установлена. Данных о погибших не поступало.

970-километровый трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан.

Турция Ирак Киркук-Джейхан Botas

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю

ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю
Массовые протесты в Казахстане

В всех городах и регионах Казахстана снят режим чрезвычайного положения

Ряд мировых авиакомпаний объявили об отмене рейсов в США из-за 5G

WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

В Белом доме считают Россию способной атаковать Украину в любой момент

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Доходность 10-летних US Treasuries выросла до максимума за два года

Brent подорожала до $87,11 за баррель

Премьер Молдавии не исключила введения режима ЧП из-за нехватки газа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });