На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв

Перекачка нефти по трубопроводу приостановлена

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, сообщает Daily Sabah.

Турецкая компания-оператор трубопровода Botas объявила, что взрыв произошел в районе провинции Кахраманмараш на востоке Турции. Из-за этого работу нефтепровода приостановили, на месте происшествия работают пожарные.

Daily Sabah отмечает, что причина взрыва пока не установлена. Данных о погибших не поступало.

970-километровый трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан.