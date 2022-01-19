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В Бельгии доля "омикрона" в заболеваемости COVID-19 превысила 90%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Бельгии доля "омикрона" среди общего числа случаев заражения коронавирусом составила 93,7%, передает телеканал RTBF со ссылкой на данные Католического университете Левена и академической больницы при этом вузе, собранные после 10 января.

Судя по приведенным графикам, второе место удерживает штамм "дельта".

На "омикрон" приходится 73% заражений среди пациентов с бессимптомным или легким течением заболевания и 20,7% - среди тяжелых, критических и летальных случаев, показал анализ данных уже за несколько недель.

Предварительные выводы о том, что "омикрон" дает более легкую симптоматику COVID-19 должны быть подтверждены более обширной статистикой, в том числе по регионам, где низкий охват вакцинацией, отмечают авторы исследования.

Бельгия коронавирус Левен

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