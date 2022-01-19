Белорусские пограничники обвинили польских военных в нарушении госграницы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники в пункте пропуска Козловичи дважды зафиксировали нарушение госграницы со стороны польских военнослужащих. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Вчера вечером, 18 января, польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", - сообщили в ГПК Белоруссии.

Согласно сообщению ГПК, вооруженные военнослужащие дважды зашли на территорию Белоруссии. Нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"По данным фактам проинформирована сопредельная сторона. Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных", - отметили в ГПК.

Там назвали произошедшее провокационными действиями польской стороны, которые свидетельствуют о стремлении Польши искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами.