В Нью-Йорке скончался бывший креативный директор Vogue Андре Леон Телли

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший креативный директор журнала Vogue Андре Леон Телли ушел из жизни в возрасте 73 лет в штате Нью-Йорк, говорится в сообщении, размещенном в его официальном аккаунте в инстаграме.

"С глубоким сожалением мы сообщаем об уходе из жизни Андре Леона Телли 18 января 2022 года в Нью-Йорке", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что Андре Леон Телли "неординарным креативным директором Vogue".

Его друг, президент американской благотворительной организации "Фонд Форда" Дэррен Уокер подтвердил информацию о смерти бывшего редактора Vogue, отметив, что тот был "уникальной фигурой в своей отрасли".

Андре Леон Телли родился 16 октября 1948 года в городе Вашингтон. Окончил Центральный университет Северной Каролины и Университет Брауна.

За свою долгую карьеру работал в таких изданиях как, например, The New York Times и Women's Wear Daily. В 1983 году он занял место редактора новостей моды в Vogue, где затем, с 1988 по 1995 год, работал на должности креативного директора.

Кроме того, журналист около года работал главным редактором журнала Numero Russia (российская версия издания о моде Numero), был модным консультантом супруги 44-го президента США Мишель Обамы, а также вел собственную радиопрограмму о моде и поп-культуре и принимал участие в телешоу "Топ-модель по-американски" в качестве судьи.