Иран прекращает поставки газа в Турцию до конца января в связи с техническим форс-мажором

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Иран прекращает поставки газа в Турцию до конца января по техническим причинам. Об этом сообщил турецкий газотранспортный оператор Botas.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецких партнеров, что поставки газа не могут быть осуществлены в течение десяти дней начиная с 20 января из-за форс-мажорных обстоятельств - в связи с технической неисправностью.

17 января поставки уже сократились до 1/3 от суточного контрактного количества, отмечает Botas.