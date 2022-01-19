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Иран прекращает поставки газа в Турцию до конца января в связи с техническим форс-мажором

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Иран прекращает поставки газа в Турцию до конца января по техническим причинам. Об этом сообщил турецкий газотранспортный оператор Botas.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецких партнеров, что поставки газа не могут быть осуществлены в течение десяти дней начиная с 20 января из-за форс-мажорных обстоятельств - в связи с технической неисправностью.

17 января поставки уже сократились до 1/3 от суточного контрактного количества, отмечает Botas.

Иран Турция

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