Актер Гаспар Ульель погиб в результате несчастного случая

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Французский актер Гаспар Ульель умер от травм, которые получил 18 января, катаясь на лыжах в Альпах, сообщает Le Parisien. Он умер в среду. Ему было 37 лет.

Во вторник после обеда на пересечении двух трасс курорта Ла Розьер в Савойе он столкнулся с другим лыжником и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вертолетом его доставили в больницу в Гренобле, с тех пор он не приходил в сознание. По факту его смерти ведется дознание.

Ульель дебютировал в кино в короткометражке Марины де Ван "Прозвище" (Alias) в 1999 году, когда ему было 15 лет. В 2003 году была замечена его роль в картине "Заблудшие" (Les Egares) Андре Тешине, в которой его партнершей была Эммануэль Беар. В 2005 году он получил "Сезара" за работу в картине Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" (Un long dimanche de fiançailles), снятой по роману Себастьяна Жапризо.

В 2007 году вышел фильм Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение" (Hannibal Rising), где Ульель сыграл юного Ганнибала Лектера. В 2017 году он получил "Сезара", а также номинацию в категории лучшая мужская роль за работу в фильме "Это всего лишь конец света" (Juste la fin du monde) 2016 года.

Ульель был лицом бренда Longchamp, производителя изделий из кожи и предметов роскоши.