ЕС собрался принять закон о цифровых услугах, призванный контролировать интернет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Европейский союз планирует принять в июне первый в своем роде закон о цифровых услугах, проект которого в среду в Страсбурге начал обсуждать Европарламент.

"Решающее значение по-прежнему имеют наши основные цели: сделать интернет более безопасным для граждан, защитить их от нелегального контента, включая небезопасные или неавторизованные продукты, и при этом обеспечить их свободу выражения мнений в интернете. Это хрупкий баланс, который, я надеюсь, нам удалось сохранить", - сказала исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер, представляя законопроект депутатам.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон перечислил создаваемую в ЕС систему контроля интернета в четырех основных пунктах.

Так, Брюссель предлагает четкие правила удаления всего противозаконного в цифровом пространстве, будь то товары, услуги или контент, по простому принципу: "что запрещено офлайн, должно быть запрещено и онлайн".

Вводятся новые обязательства, основанные на оценке риска на крупных платформах, подобные пруденциальным правилам для банков. ЕК будет иметь надзорные и санкционирующие полномочия: штрафы в размере до 6% от годового оборота или даже временное исключение из внутреннего рынка в случае серьезных и продолжительных нарушений.

ЕС открывает "черный ящик алгоритмов", вводя меры прозрачности на платформах, позволяющие понять механизмы, нацеливающие пользователя на определенный контент или рекламу.

ЕК будет следить за тем, чтобы все эти правила применялись единообразно во всем ЕС, чтобы предотвратить возможность работы платформ из стран, которые считаются более "благожелательными". Правила распространяются на всех игроков, европейских или нет.

"Мы не позволим корпоративным интересам мешать общим интересам граждан Европы", - сказал Бретон.

Он ожидает, что новая структура контроля над интернетом "может стать эталоном для демократий во всем мире".