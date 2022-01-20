Звонарева и Кужмова стартовали с победы в парном разряде Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева и Виктория Кужмова из Словакии в парном разряде Australian Open обыграли россиянку Варвару Грачеву и украинку Ангелину Калинину.

Матч первого раунда завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу дуэта Кужмова/Звонарева.

Ранее Звонарева, которая занимает 91-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выбыла из борьбы в одиночном разряде. Она уступила 26-й ракетке мира бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 5:7.