Россиянка Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Саманту Стосур в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open.
Результат поединка - 6:2, 6:2 в пользу Павлюченковой.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 11-е место. Ее следующей соперницей станет румынка Сорана Кырстя (38-й номер рейтинга WTA).
37-летняя Стосур находится на 487-й строчке рейтинга WTA. В 2011 году она выиграла US Open, одолев в финале хозяйку соревнований, американку Серену Уильямс.