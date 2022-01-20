Полиция Алма-Аты сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиков

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Алма-Аты обнаружили тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках, сообщил департамент полиции (ДП) города.

"Да, я подтверждаю эту информацию", - сказала агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель ДП Алма-Аты Салтанат Азирбек в четверг.

По ее словам, тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

"Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению", - подчеркнула она.

Ранее начальник ДП Алма-Аты Канат Таймерденов сообщал, что в городе во время массовых беспорядков было совершено семь нападений на морги, в результате было похищено более 40 тел.

"Они (боевики - ИФ) не оставляли убитых, раненых забирали с собой", - сказал тогда Таймерденов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадала Алма-Ата.