Полиция Алма-Аты заявила, что установила личности тайно захороненных мужчин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате полиция установила личности людей, которых тайно похоронили после массовых беспорядков, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Останки передали на судмедэкспертизу.

20 января представитель департамента Салтанат Азирбек подтвердила, что в городе нашли секретные захоронения "боевиков", которых выкрали из морга, чтобы их не смогли опознать.

19 января начальник департамента Канат Таймерденов заявил, что в Алма-Ате после беспорядков было совершено семь нападений на морги города, в результате было похищено более 40 тел.

Власти Казахстана трактуют беспорядки как агрессию извне и акцию "спящих" террористических ячеек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил, что только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.