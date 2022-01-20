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Полиция Алма-Аты заявила, что установила личности тайно захороненных мужчин

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате полиция установила личности людей, которых тайно похоронили после массовых беспорядков, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Останки передали на судмедэкспертизу.

20 января представитель департамента Салтанат Азирбек подтвердила, что в городе нашли секретные захоронения "боевиков", которых выкрали из морга, чтобы их не смогли опознать.

19 января начальник департамента Канат Таймерденов заявил, что в Алма-Ате после беспорядков было совершено семь нападений на морги города, в результате было похищено более 40 тел.

Власти Казахстана трактуют беспорядки как агрессию извне и акцию "спящих" террористических ячеек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил, что только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 20 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан Салтанат Азирбек Канат Таймерденов

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