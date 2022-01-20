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Президент Ирана заявил, что политика НАТО приведет к распаду альянса

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что тактика НАТО по вмешательству во внутренние дела независимых государств сопряжена с обманом и приведет, в конечном итоге, к распаду альянса.

"НАТО занимается проникновением на территории различных стран под различными предлогами прикрытия, они угрожают независимым государствам. Распространение западной материи и противостояние независимым демократиям, самоидентификации народов, культуре и традициям народов это входит в повестку дня НАТО, и это только обман. Мы видим этот обман в их поведении, которое, в конечном счете, приведет к их распаду", - сказал Раиси в четверг в ходе своего выступления в Государственной Думе РФ.

Он также раскритиковал "политику господства" и санкций, которую ведет Запад, и призвал независимые государства объединиться против нее.

"Введение санкций - это тоже одна из форм нового господства, и противостояние этому господству нуждается в сотрудничестве независимых государств и коллективном ответе. В противном случае под различными предлогами они будут вводить санкции. Они даже вводят санкции против своих союзников", - сказал Раиси.

Иран США Россия НАТО Ибрахим Раиси

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