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Белоруссия попросила экстрадиции из Испании главы преступной группы "кардеров"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Белорусские следователи требуют экстрадиции организатора преступной группы, занимавшейся вещевым кардингом в Испании, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

"Мы в рамках просьбы об оказании правовой помощи при содействии Генеральной прокуратуры будем требовать выдачи нашего гражданина", - сообщила заместитель начальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета Белоруссии Александр Семеник.

Он добавил, что Белоруссии намерена просить преследования данного гражданина на территории Испании вместе с его соучастниками и просить его выдачу для осуществления преследования как в Испании, так и на территории республики.

Группу кибермошенников из стран СНГ задержали 18 января на территории Белоруссии и Испании в ходе международной полицейской операции. По данным МВД республики, выходцы из стран СНГ занимались вещевым кардингом, то есть приобретали дорогостоящие товары в зарубежных интернет-магазинах за счет средств с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. "Ущерб от преступной деятельности фигурантов исчисляется сотнями тысяч долларов", - отметили в СК Белоруссии.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Белоруссии. Членам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

Белоруссия Испания

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