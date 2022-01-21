Лавров и Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященные российским предложениям по гарантиям безопасности, начались в Женеве.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в российской делегации, запланированная длительность переговоров - порядка двух часов, после чего Лавров и Блинкен дадут раздельные пресс-конференции.

Лавров выразил признательность США за предложение провести в Женеве встречу по гарантиям безопасности.

"Вы заявили в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорывов. Мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения", - сказал Лавров в пятницу в Женеве, открывая встречу со своим американским коллегой.

Как подчеркнул министр, "предложения конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны".

"Мне очень будет интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - отметил Лавров.

США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации, однако не исключают жесткого ответа в случае агрессии против Украины, заявил Блинкен.

"Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению имеющихся противоречий", - сказал он.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Ранее состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января. По итогам последних российский постпред при международных организациях в Вене Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена вести дискуссии по своим предложениям в ОБСЕ, так как эта организация "не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике".