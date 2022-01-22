Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 346,4 млн

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 346 млн 461 тыс. 519, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 584 тыс. 938 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 70 млн 210 тыс. 920 случаев заражения и 864 564 умерших пациента. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 38 млн 903 тыс. 731, а умерли 488 884 человека.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирус выявляли 23 млн 766 тыс. 499 раз, умерли 622 875 заболевших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 718,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 659 человек, Индии - 349, Бразилии - 2 897.