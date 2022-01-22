Санду заявила, что у властей нет данных о якобы готовящихся военными РФ провокациях

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Причин для беспокойства относительно российских военнослужащих в Приднестровье нет, заявила президент Молдавии Майя Санду после появления информации в западных СМИ о том, что военные РФ готовят провокации.

"У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих. Но мы мониторим ситуацию. У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства", - сказала она в субботу в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

Санду подчеркнула, что в Молдавии "озабочены ситуацией с региональной безопасностью". "Внимательно следим за развитием событий, ведем консультации с международными партнерами. Готовим разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность. Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем", - заявила президент.

Ранее в субботу постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США учитывают возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья.