Президент Молдавии заявила, что в регионе велики риски вооруженного конфликта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду считает, что "в регионе существуют большие риски возникновения вооруженного конфликта", об этом она заявила в четверг вечером на телеканале TV8.

"Существуют очень высокие риски вооруженного конфликта в этом регионе, но мы надеемся, что переговоры продолжатся, и эти риски будут предотвращены. Мы обязаны учитывать и анализировать все риски, это вынуждает нас учитывать все сценарии и предотвращать определенные ситуации", - сказала Санду.

"Я бы хотела, чтобы граждане были бдительны, но не паниковали, я все же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось", - подчеркнула она.

"Молдавия уязвима по нескольким параметрам и очевидно, что последствия вооруженного конфликта будут тяжелыми для страны", - отметила президент.

"Мы пытаемся подготовить определенные шаги, определенные планы действий, чтобы у нас были скоординированные действия в стране и на внешнем плане. Есть возможность иностранной помощи. У нас есть поддержка наших международных партнеров на протяжении многих лет, но, к сожалению, эта поддержка не материализовалась в конкретных вещах в мирном урегулировании приднестровского конфликта", - добавила Санду.