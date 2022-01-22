Политсоветники "нормандской четверки" встретятся 25 января в Париже

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Очередная встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пройдет 25 января в Париже, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в администрации президента РФ.

"Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском", - сказал источник.

Он подтвердил, что Россию на встрече будет представлять замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

6 января Козак встретился в подмосковном Архангельском с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.