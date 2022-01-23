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Французский путешественник погиб при попытке пересечь Атлантику на лодке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб в возрасте 75 лет при попытке пересечь Атлантический океан на гребной лодке. Об этом сообщается на странице в фейсбуке, посвященной этому путешествию.

Савен отправился в путь 1 января из Португалии, а спустя две недели отметил день рождения на воде. 20 января на странице Савена в инстаграме была опубликована карта с указанием уже пройденного пути. В минувшую пятницу путешественник подал сигнал бедствия. Лодку нашли в районе Азорских островов, дайвер обнаружил на борту тело Савена.

В 2019 году Савен смог пересечь Атлантику в специально созданной для путешествия неуправляемой трехметровой капсуле. Тогда он добраться от Канарских островов до Карибского моря. Путь занял 122 дня.

Жан-Жак Савен

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