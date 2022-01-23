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Генсек ОДКБ заявил об укреплении границ с Таджикистаном из-за ситуации в Афганистане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Риск активности бандформирований и развитие гуманитарного кризиса в Афганистане стали причиной особого внимания ОДКБ к границам этой страны со стороны Таджикистана, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мы проводим определенную работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном", - заявил он в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ситуацию в Афганистане Зась охарактеризовал как "очень непростую" и "тяжелую".

"Сохраняется террористическая угроза с этой территории и угроза наркотрафика", - добавил он.

Генсек ОДКБ обратил внимание на то, что развитие ситуации будет зависеть от того, насколько успешными будут действия в Афганистане по преодолению гуманитарного кризиса.

"Если ситуация будет усугубляться, неизбежно приведет к росту активности всяких бандформирований, террористических групп на этой территории, к росту торговли оружием, тем арсеналом, который там остался, и к наркотрафику", - предположил Зась.

Ранее Международная организация труда (МОТ, специализированное учреждение ООН) заявила, что в Афганистане, после прихода к власти террористического движения "Талибан" (запрещено в России) в августе 2021 года, работу потеряли более полумиллиона человек.

Эксперты МОТ опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тысяч.

На этой неделе Европейский союз запустил проекты на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана. Средства направляются не правительству страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

Поддержка включает в себя помощь учителям в государственных школах, денежные переводы семьям при условии посещения школы их девочками, доставку еды на дом школьникам, улучшение систем тестирования, эпиднадзора и состояния больниц для борьбы с COVID-19. Проект стоимостью 15 млн евро позволит 23 тысячам предпринимателей, в основном женщинам, получить техническую и финансовую помощь для развития и расширения бизнеса.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
ОДКБ Станислав Зась Афганистан

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