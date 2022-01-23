Генсек ОДКБ заявил об укреплении границ с Таджикистаном из-за ситуации в Афганистане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Риск активности бандформирований и развитие гуманитарного кризиса в Афганистане стали причиной особого внимания ОДКБ к границам этой страны со стороны Таджикистана, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мы проводим определенную работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном", - заявил он в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ситуацию в Афганистане Зась охарактеризовал как "очень непростую" и "тяжелую".

"Сохраняется террористическая угроза с этой территории и угроза наркотрафика", - добавил он.

Генсек ОДКБ обратил внимание на то, что развитие ситуации будет зависеть от того, насколько успешными будут действия в Афганистане по преодолению гуманитарного кризиса.

"Если ситуация будет усугубляться, неизбежно приведет к росту активности всяких бандформирований, террористических групп на этой территории, к росту торговли оружием, тем арсеналом, который там остался, и к наркотрафику", - предположил Зась.

Ранее Международная организация труда (МОТ, специализированное учреждение ООН) заявила, что в Афганистане, после прихода к власти террористического движения "Талибан" (запрещено в России) в августе 2021 года, работу потеряли более полумиллиона человек.

Эксперты МОТ опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тысяч.

На этой неделе Европейский союз запустил проекты на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана. Средства направляются не правительству страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

Поддержка включает в себя помощь учителям в государственных школах, денежные переводы семьям при условии посещения школы их девочками, доставку еды на дом школьникам, улучшение систем тестирования, эпиднадзора и состояния больниц для борьбы с COVID-19. Проект стоимостью 15 млн евро позволит 23 тысячам предпринимателей, в основном женщинам, получить техническую и финансовую помощь для развития и расширения бизнеса.