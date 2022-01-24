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Китай остался крупнейшим судостроителем в мире в 2021 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Судостроительная промышленность Китая сохранила в прошлом году лидирующую позицию в мире на фоне повышения глобального спроса на корабли в связи с ростом объемов морских перевозок.

В 2021 году в стране было завершено строительство судов суммарным водоизмещением 39,7 млн тонн, что на 3% превышает показатель предыдущего года, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.

Таким образом, на долю Китая пришлось 47,2% всех построенных в мире судов против 43,1% в 2020 году.

Объем новых заказов на строительство судов в минувшем году составил 67,07 млн дедвейт-тонн, взлетев в 2,3 раза. На долю Китая пришлось 53,8% всех новых заказов в мире.

На конец декабря совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 95,84 млн дедвейт-тонн, увеличившись за год на 34,8%. По этому индикатору Китай занимал 47,6% от общемирового показателя, сообщает агентство "Синьхуа".

В министерстве также отметили, что в прошлом году шесть китайских компаний вошли в топ-10 крупнейших судостроителей мира по всем трем вышеназванным показателям.

Китай

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