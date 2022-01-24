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В Минске обвинили польских силовиков в желании захватить белорусского пограничника

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Руководитель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо обвинил польских силовиков в желании захватить белорусского пограничника и заявил о готовности незамедлительно применять оружие при возникновении подобной угрозы или других провокаций со стороны Польши.

"Когда я получил информацию, что польские силовики планируют захватить белорусского пограничника, я дал команду без предупреждения незамедлительно применять оружие. Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения", - заявил глава ГПК в эфире телеканала "Беларусь-1" в понедельник.

По его мнению, целью польской стороны является провокация пограничников Белоруссии на ответные меры.

"Ни с того ни с сего адекватный пограничник никогда не станет стрелять. За всю историю пограничной службы Белоруссии мы хоть один такой инцидент и прецедент создали? Нет и не будет", - отметил Лаппо.

"Если бы несли службу настоящие польские пограничники, такого бы не было. Эти провокации будут и дальше", - добавил он.

Белоруссия Польша

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