Сильное землетрясение произошло в Китае у границы с Монголией

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в северо-западной части КНР в 253 км северо-западнее города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 06:16 мск во вторник, находился примерно в 30 км от китайско-монгольской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.