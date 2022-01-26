МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткойна как официального платежного средства

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отказаться от признания биткойна официальным платежным средством, отметив, что это создает серьезные риски для финансовой стабильности страны.

Сальвадор в сентябре 2021 года стал первым государством, признавшим биткойн официальным платежным средством. Позднее президент, 40-летний Найиб Букеле, заявил о намерении разместить облигации, обеспеченные биткойнами, на сумму $1 млрд.

Решение Сальвадора было с оптимизмом встречено сообществом криптовалютных трейдеров и майнеров, однако экономисты отмечали, что власти не учли потенциальные последствия возможного обвала высоко волатильной криптовалюты для экономики страны, пишет The Wall Street Journal.

"Директора МВФ подчеркивают наличие огромных рисков, связанных с использованием биткойна, для финансовой стабильности, финансовой целостности, обеспечения прав потребителей, а также выполнения бюджетных обязательств страны", - говорится в заявлении МВФ. Властям Сальвадора предлагается "сузить диапазон применения биткойна", отменив его статус как официального платежного средства.

МВФ давно выступает против признания высоко волатильных криптовалют официальными платежными средствами, главным образом потому, что их эмиссия происходит в обход государственных ведомств и центробанков, отвечающих за обеспечение экономической и валютной стабильности.

Сальвадор, который в настоящее время обсуждает с фондом вопрос о выделении финансовой помощи стране, не консультировался с ним относительно своих планов по биткойну, сообщил источник WSJ.

В прошлом году МВФ заявлял о том, что близок к выделению помощи Сальвадору, однако в последнее время переговоры застопорились, в том числе и из-за неожиданного решения Букеле признать биткойн. На этом фоне гособлигации республики показали наихудшую динамику среди бондов emerging markets в прошлом году.