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У бельгийцев будут паспорта с картинками из комиксов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Бельгии с 7 февраля получат хождение паспорта новой модели, в оформление которой включены изображения из известных бельгийских комиксов, сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Дизайн, который хорошо представляет нашу страну, ее искусство и культуру (...) с оттенком таланта, опыта, скромности и юмора", - приводит канал комментарий министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Паспорт подданному Бельгии требуется почти исключительно для поездок за рубеж в страны, с которыми у королевства нет безвизовых отношений. В повседневной жизни бельгийцы используют пластиковые карты удостоверений личности.

Бельгия считается законодателем мод "девятого искусства" или "альбомной культуры" - комиксов, известность многих из которых вышла далеко за пределы страны и распространилась по всему миру. По некоторым сняты анимационные и художественные фильмы.

В оформление паспорта вошли элементы серий про репортера Тентена, искателей приключений Блейка и Мортимера, синекожий народец смурфиков, или штрумпфов, и других.

Сообщается также, что у нового документа вдвое больше элементов защиты от подделки, чем у ныне действующих моделей бельгийских паспортов, - общим числом 48, которые "взаимодействуют и дополняют друг друга".

У паспорта обычной версии 34 страницы. Паспорт для "активных путешественников" состоит из 66 страниц.

Оформление стандартного паспорта, выдаваемого в течение пяти рабочих дней, стоит 65 евро. Для срочного варианта, исполняемого за один день, надо заплатить 240 евро. Существует также "сверхсрочный" вариант выдачи паспорта - за 4 часа 30 минут. За него надо будет заплатить 300 евро, если оформлять в местном органе власти, или 350 - если в министерстве иностранных дел.

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