В Бишкеке сообщили о перестрелке на границе с Таджикистаном

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка, сообщает в четверг погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Как заявили в пресс-службе, обстановка на границе ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия против подразделений погранслужбы ГКНБ Киргизии в Чыр-Добо Баткенском районе.

По ее данным, по итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана, по состоянию на 19:30 был вновь открыт для проезда.

После этого обстановка ухудшилась, произошла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

Ранее в киргизской погранслужбе сообщили, что в целях недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник управления погранслужбы ГКНБ Киргизии по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров. Пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.