В Киргизии мирных жителей эвакуируют из зоны конфликта на границе с Таджикистаном

В Таджикистане также эвакуировали жителей одного из приграничных сел, сообщили местные СМИ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - МЧС Киргизии начало эвакуацию мирного населения из сел, расположенных рядом с зоной конфликта на киргизско-таджикской границе, заявил в четверг "Интерфаксу" начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммед Сваров.

"Началась эвакуация местных жителей, проживающих в приграничных селах Баткенской области Киргизии", - сообщили в МЧС.

По его словам, информация о количестве эвакуированных граждан носит конфиденциальный характер.

Официальные власти Таджикистана пока не комментируют вспыхнувший на границе с Киргизией очередной конфликт. Между тем, по сообщениям местных СМИ, в селе Сомониён города Исфара на таджикско-киргизской границе произошла перестрелка между пограничниками двух стран.

Издание "Азия-Плюс" со ссылкой на жителей Сомониёна сообщает, что женщин и детей из села эвакуировали в безопасное место. "В настоящий момент перестрелка продолжается. Сначала киргизские военные начали стрелять, а в ответ таджикские военные открыли огонь, и началась перестрелка. Раненые есть, но точное количество неизвестно", - сообщил "Азия-Плюс" житель села на условиях анонимности.

Сообщается, что на месте происшествия находятся мэр Исфары Баховаддин Баходурзода, который проводит переговоры с киргизской стороной.

"Конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён. В данный момент дорога Исфара - Ош перекрыта", - сообщил источник.

Кроме того, в селах Сомониён и Ходжа Аъло города Исфара отключили электричество, сообщила "Азия-Плюс" со ссылкой на жителя села Сомониён.

"Источник утверждает, что там до сих пор продолжается перестрелка", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг в Погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, произошла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.