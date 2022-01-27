Погранслужба Киргизии возложила ответственность за боестолкновения на Таджикистан

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пограничная служба Киргизии возложила ответственность за боестолкновения на границе на Таджикистан, заявив о намеренной провокации.

По данным пресс-службы ведомства, погранслужба Киргизии выражает крайнюю озабоченность развитием ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы.

"В последнее время киргизская сторона отмечает увеличение количества провокаций на государственной границе, при этом таджикские власти не принимали никаких усилий для стабилизации обстановки. Более того способствовали ее нагнетанию. Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон", - отметили в Погранслужбе.

В ведомстве добавили, что Таджикистан искажает информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов.

"Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Киргизии, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ Таджикистана. Погранслужба Киргизии также отмечает стягивание военной техники, вооружения, сил и средств таджикской стороной к границе с Киргизией", - заявили в Погранслужбе, призвав таджикских коллег прекратить огонь и за столом переговоров урегулировать проблемные вопросы.

Также там сообщили об особой озабоченности тем фактом, что Таджикистан "настроен на эскалацию конфликтов на киргизско-таджикской границе вместо того, чтобы усилить таджикско-афганский участок границы, где наблюдается скопление около 8 тыс. боевиков террористических организаций".

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы. По данным Минздрава республики, в ходе перестрелки ранения получили четыре человека, все они являются военнослужащими внутренних войск. По данным областной администрации Баткенской области Киргизии из приграничной с Таджикистаном зоны уже эвакуированы 60 семей. О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.