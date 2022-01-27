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МЧС Киргизии сообщил об эвакуации из зоны приграничного конфликта полутора тысяч местных жителей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Почти полторы тысячи местных жителей эвакуировано в Баткен (юг Киргизии) из зоны приграничного конфликта с Таджикистаном, сообщает МЧС Киргизии.

"В настоящий момент эвакуировано 1470 местных жителей, из них 1200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуированы в села Маргун, Рават и город Баткен. 270 человек размещены в пунктах временного размещения, из них 104 женщины, 19 мужчин и 147 детей. Эвакуированные оснащены всем предметами первой необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана.

Киргизия Таджикистан МЧС Киргизии Баткен

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