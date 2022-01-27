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Санду сочла, что для встречи с Путиным "необходим прогресс по разным направлениям"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду считает, что для встречи с президентом России Владимиром Путиным "необходим прогресс по разным направлениям", об этом она заявила в четверг вечером на телеканале TV8.

"Как мы уже неоднократно говорили, позиции обеих сторон сводятся к тому, что встреча президентов имеет смысл только в том случае, если есть прогресс по нескольким вопросам, чтобы обсуждать предметно. Пока же у нас есть хорошие намерения", - сказала Санду.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной встрече с Путиным, она сказала, что "молдавская сторона открыта для встреч и обсуждения всех вопросов". По ее словам, есть много вопросов, которые следует обсуждать с Россией.

"Мы каждый раз поднимаем эти проблемы. Речь идет о нашем экспорте в РФ, о том, что зона свободной торговли в рамках СНГ не функционирует. Есть социальные вопросы, связанные с тем, что многие наши граждане работают в Российской Федерации. Мы должны позаботиться о нескольких аспектах, связанных с условиями труда, с пенсиями. Конечно же, и вопрос вывода российских войск, утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения. Есть очень много тем, нужно работать по всем направлениям", - подчеркнула Санду.

Она отметила, что "в последнее время есть некоторая открытость со стороны России в обсуждении вопроса об утилизации боеприпасов".

"Министерство обороны Молдавии направило письмо с предложениями по этому поводу. Конечно, очень сложно решать в нынешнем международном и региональном контексте", - отметила президент.

Повторно отвечая на вопрос о встрече с президентом Владимиром Путиным, она привела в пример свои встречи с президентами других стран.

"Вы видите, что после этих встреч началась реализации ряда важных проектов, есть продвижение вперед. Встречи должны быть подготовлены. Я не понимаю, почему меня все спрашивают о встрече с президентом России, но не спрашивают о встрече с президентом США. С ним я тоже еще не встречалась", - сказала Санду.

Молдавия Майя Санду Россия Владимир Путин

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