Медведев заявил, что в Казахстане произошла попытка "цветной революции"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В начале 2022 года внешние силы пытались реализовать в Казахстане стандартный сценарий "цветной революции", считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно то, что на территории Казахстана была попытка провести в жизнь такой стандартный сценарий "цветной революции", который использовался и в других странах, в том числе, на Украине и в других местах. И вот это, конечно, не может не настораживать", - сказал он в интервью ряду российских СМИ, в том числе, "Интерфаксу".

По его словам, "совершенно очевидно, что это единое лекало, калька и что все это было подготовлено, в том числе и внешними игроками, которые, потирая руки, смотрели и ожидали, что, так сказать, власть к ним свалится".

При этом Медведев отметил, что наряду с внешними факторами, к которым он отнес "желание раскачать ситуацию и провести таким бандитско-террористическим способом передел власти в стране", были еще и внутренние причины для нестабильности.

"В Казахстане, несмотря на то, что это развитая страна и современная страна, проблем тоже хватает. Президент Казахстана об этом же открыто сказал, мне кажется, это точная оценка, что речь идет о разрыве в доходах, в том, что часть населения очень бедная, а с другой стороны, есть олигархические группировки, которые вызывают в этом смысле раздражение", - сказал зампред российского Совбеза.

Он также призвал вынести серьезные уроки из-за событий в Казахстане, отметив, что ситуация в этой стране является вопросом региональной безопасности.

"Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идёт о близком нам партнёре, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который таким образом попытались направить в другое русло", - сказал Медведев.

Он также назвал операцию Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане первым успешным опытом использования миротворцев этой организации.

"Я помню события в Киргизии 2010 года, но тогда, к сожалению, может быть, для Киргизии самой, не удалось достичь согласия среди членов ОДКБ для того, чтобы помочь им в этой ситуации. И это привело, кстати, к тому, что там происходили бесконечные смены власти и проблемы экономические", - сказал он.

"В данном случае позиция стран ОДКБ была единой. После обращения президента Касым-Жомарт Кемелевича Токаева к странам ОДКБ соответствующий контингент был введён, свою миссию с успехом исполнил и вернулся. Всем были продемонстрированы возможности, которые существуют в рамках ОДКБ. Это тоже позволило, как мне представляется, навести порядок в стране", - добавил Медведев.