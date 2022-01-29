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Токаев рассказал про обновление кабмина Казахстана и про короткую "скамейку запасных"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен полностью менять правительство, считает, что кадровые перестановки должны быть выверенными и продуманными.

"Я против, чтобы косить кадры, нужно кадры оценивать по их квалификации и рабочим качествам. А так, на потребу публики менять полностью на 100% правительство и говорить "вот я пришёл, я революционер", это не мой метод", - заявил Токаев в интервью гостелеканалу "Хабар24" в субботу.

"С другой стороны надо признать, что скамейка запасных (кадров - ИФ) не очень длинная", - заметил президент.

"Знаете, как в старом анекдоте, а может это было правдой, когда Берия пришел к Сталину и сказал: "Что-то надо делать с писателями. Фадеев пьет, Шолохов пьет, Вишневский пьет, Симонов пьет, Алексей Толстой тоже прикладывается к рюмке", на что Сталин сказал, что у меня других писателей нет. И здесь тоже. Нужно искать подходящих министров", - отметил президент.

По словам Токаева, были случаи, когда чиновников назначали буквально с улицы, "но это чревато дестабилизацией и несбалансированностью ситуации".

"Поэтому нужно подходить очень осторожно к кадрам. Это не значит, что их надо консервировать. Естественно, в будущем будут изменения, но выверенные и продуманные", - заверил президент.

Он добавил, что "реформа не сводится к тому, чтобы менять людей". "Реформа - это, прежде всего, изменение системы или, во всяком случае, внесение серьезных коррективов в дееспособность самой системы, функционирование самой системы", - сказал Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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