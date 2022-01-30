Канада решила временно отозвать из Киева часть сотрудников посольства

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Канады сообщили в воскресенье о решении на время вывезти из Украины тех сотрудников своего посольства, кто выполняет вспомогательные функции.

"Канала приняла решение на время вывезти тех наших сотрудников посольства на Украине, кто отвечает за вспомогательную работу", - говорится в заявлении правительства.

В нем отмечается, что Киев покинут на время и "оставшиеся там члены семей дипломатов".

Во вторник в Оттаве приняли решение эвакуировать членов семей сотрудников канадского посольства на Украине. В МИД Канады отметили, что вместе с сотрудниками посольства в Киеве продолжат тщательно следить за развитием ситуации.

Ранее в январе похожие меры приняли, в частности, власти США, Германии и Великобритании. Они мотивировали такие шаги опасениями, вызванными напряженностью в районе границы Украины с РФ.