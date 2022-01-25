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Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Оттаве приняли решение эвакуировать членов семей сотрудников канадского посольства на Украине, сообщили во вторник в МИД Канады.

"Из-за продолжающегося российского наращивания военного присутствия и дестабилизирующих действий на Украине и близ нее мы приняли решение временно отозвать детей сотрудников канадского посольства возрастом до 18 лет и членов семей дипломатов", - говорится в заявлении ведомства.

В миреМИД Украины сообщил, что посольства США, Германии, Австралии и Великобритании в Киеве заявили об отъезде семей дипломатовЧитать подробнее

В МИД Канады отметили, что вместе с сотрудниками посольства в Киеве продолжат тщательно следить за развитием ситуации.

"Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в дипмиссиях за границей является нашим приоритетом", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ряд западных стран решение вывести часть своего дипперсонала из Киева. В частности, такое решение приняли Великобритания, США и Германия. В ЕС заявляли, что не видят необходимости принимать такие меры.

Канада Украина

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