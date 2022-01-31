На Кипре 12 священников отстранят от службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Архиепископ Кипрской православной церкви Хризостом II временно отстранит 12 священников от церковной службы, так как они отказались прислушаться к его призыву вакцинироваться от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Хризостом II сообщил кипрским СМИ, что большинство отстраненных священников являются богословами, и они убедили прихожан не вакцинироваться. Архиепископ назвал такое поведение "неслыханным" и заявил, что отстранение от службы может быть продлено до шести месяцев или может привести к лишению сана.

Архиепископ Хризостом давно высказывается в поддержку вакцинации верующих. Также Священный Синод выступил с четким призывом в пользу прививок.

За весь период пандемии на Кипре было зафиксировано более 253 тыс. случаев заражения коронавирусом и 731 смерть от последствий инфицирования.