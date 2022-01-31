Акимом Алма-Аты назначен экс-глава Нацбанка Казахстана Досаев

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана в понедельник назначил Ерболата Досаева акимом Алма-Аты, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алма-Аты, освободив от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Занимавший ранее должность главы города Бакытжан Сагинтаев освобожден с этого поста "в связи с переходом на другую работу", говорится в указе.

58-летний Сагинтаев был акимом Алма-Аты с июня 2019 года. В разные годы он являлся премьер-министром, первым заместителем премьер-министра, министром экономического развития и торговли, акимом Павлодарской области.

51-летний Досаев с февраля 2019 года работал председателем Национального банка Казахстана. В разные годы он был заместителем премьер-министра, председателем правления управляющего холдинга "Байтерек", министром национальной экономики, министром экономического развития и торговли, министром здравоохранения.