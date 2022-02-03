Экс-глава "Казатомпрома" Пирматов назначен председателем Нацбанка Казахстана

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Галымжан Пирматов назначен председателем Национального банка Казахстана, соответствующий указ в четверг подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Пирматова Галымжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованного в четверг на сайте президента Казахстана.

Ранее в четверг депутаты сената дали согласие на назначение Пирматова главой Нацбанка. Он на заседании палаты не присутствовал, потому что заразился коронавирусом.

Пирматову 49 лет, с августа 2017 года по сентябрь 2021 года был председателем нацкомпании "Казатомпром".

Ранее занимавший должность председателя Нацбанка Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в январе.