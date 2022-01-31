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В казахстанской Алма-Ате ожидают смены главы города

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Нацбанка Ерболат Досаев будет назначен новым акимом Алма-Аты, сообщает бывший внештатный советник премьера Казахстана, политолог Ербол Едилов.

"По информации некоторых источников, ожидается назначение акимом города Алма-Аты Ерболта Досаева", - написал Едилов в своем телеграм-канале.

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Сейчас акимом Алма-Аты является Бакытжан Сагинтаев.

По данным других телеграм-каналов, представление нового акима ожидается в понедельник на заседании актива города в 10:30.

В акимате "Интерфаксу" подтвердили, что собрание актива ожидается ориентировочно в 10:30. Причину сбора в администрации не комментируют.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о возможной смене акима Алма-Аты, ответил, что обязан учитывать мнение жителей города.

В середине января в соцсетях стали распространять петицию к президенту просьбой отправить Сагинтаева в отставку. Ее авторы обратили внимание на то, что в разгар массовых беспорядков в городе аким Алма-Аты не вышел в телеэфир с обращением к горожанам.

Казахстан Алма-Ата Ерболат Досаев Бакытжан Сагинтаев

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