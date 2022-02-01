США и Румыния договорились объединить усилия против "российской агрессии"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман обсудила с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску противостояние "российской агрессии" на восточном фланге НАТО, сообщает Госдеп.

"Заместитель госсекретаря Шерман и министр иностранных дел Ауреску подтвердили важность стратегического партнерства США и Румынии в противодействии общим угрозам и вызовам, особенно перед лицом российской агрессии на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обе стороны согласились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море и "объединиться против российской агрессии".

"Заместитель госсекретаря и министр иностранных дел подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили во внешнеполитическом ведомстве США.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.