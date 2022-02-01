Ракета SpaceX вывела на орбиту итальянский спутник двойного назначения

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета Falcon 9, стартовавшая во вторник по московскому времени, успешно вывела на орбиту итальянский спутник радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника COSMO-SkyMed подтвержден", - говорится в сообщении.

Deployment of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 confirmed pic.twitter.com/uT07VHNRrF — SpaceX (@SpaceX) February 1, 2022

Запуск ракеты был осуществлен в 18:11 в понедельник по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:11 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в третий раз, совершила управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал. Специальные спасательные суда SpaceX должны были выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах.

Falcon 9"s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/Vfc7UDaeun — SpaceX (@SpaceX) January 31, 2022

Спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря.

Спутник пополнил орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. COSMO-SkyMed является их усовершенствованной версией. Он выведен на орбиту высотой 619 км.