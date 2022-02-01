В Южной Корее выявили рекордное число заражений COVID-19 за день

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Южной Корее число заражений коронавирусом COVID-19 превысило 18 тысяч случаев за 24 часа впервые за весь период пандемии, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Согласно данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, за последние 24 часа в стране было выявлено более 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. До этого на протяжении трех дней в стране фиксировалось более 17 тыс. заражений ежедневно.

Также за последние сутки было выявлено 17 смертей от последствий заболевания.

В 80% случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в стране за предыдущую неделю, был выявлен штамм "омикрон". Органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, так как ожидается, что скоро число ежедневных заболеваний может превысить 20 тыс. из-за празднования Нового года по лунному календарю.

За весь период пандемии в Южной Корее было выявлено около 864 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 6,7 тыс. смертей от последствий заболевания.