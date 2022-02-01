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В Румынии выявили рекордные 40 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Румынии выявили за сутки свыше 40 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, что стало наивысшим показателем в стране за все время пандемии, сообщают во вторник европейские СМИ.

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Кроме того, за последние сутки 95 человек скончались от последствий заражения вирусом. Всего за время пандемии в Румынии от COVID-19 умерли 60 тыс. человек.

В последние дни в Румынии, как и во многих других странах мира, фиксируют рост заражений COVID-19, это связано с распространением в мире штамма "омикрон", который считается более заразным и способным в более короткие сроки распространяться от человека к человеку, нежели предыдущие штаммы.

Всего в Румынии проживает около 20 млн человек. За время пандемии зарегистрировали более 2,2 млн случаев заражения.

Хроника коронавируса. Январь.

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Румыния коронавирус

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