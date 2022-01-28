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Лавров назвал хамством угрозу США выслать Антонова из Вашингтона

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством требование США немедленно дать визы охранникам посла Джона Салливана в Москве и угрозу в противном случае попросить посла Анатолия Антонова уехать из Вашингтона. Министр сказал это в интервью четырем радиостанциям.

Дипломатическое противостояние

По его словам, "если хамство США по вопросам функционирования дипмиссий будет продолжаться, у нас есть еще резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наше дипломатическое присутствие.

Взаимные меры по сокращению численности дипломатического персонала Лавров назвал "дипломатическим боданием" и напомнил, что недавно Москва предложила все эти меры, начавшиеся с завершения президентского срока Барака Обамы, полностью отменить. Ситуацию с визами для охранников посла он назвал очередной спиралью этого кризиса.

По словам министра, он предложил нормализовать эту ситуацию госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Женеве. Речь идет о предложении обнулить все взаимные высылки дипломатов, закрытие дипмиссий и изъятие дипломатической собственности и прочие ограничения, "начиная с безобразного и прямо скажем мелочного хода нобелеввского лауреата Обамы". Лавров отметил, что ждет реакции на это предложение, к примеру, на очередной встрече, которая должна состояться в ближайшие пару недель.

Он отметил, что со стороны американцев сейчас "идет настоящий торг". По его словам, они утверждают, что их послу требуется 12 человек, которые его обслуживают, и этот персонал нужно изъять из квоты, которая ограничивает дипломатическое присутствие США в России.

Российская сторона в ответ объяснила, что установленные квоты в 455 человек для России и США со стороны Москвы - "это жест огромной доброй воли", поскольку Россия согласилась включить в нее и 150 сотрудников российского представительства в ООН, "которые вообще не имеют никакого отношения к двусторонним связям". В связи с этим Лавров предупредил, что у российской стороны есть резервы для уравнивания присутствия.

Напоминая о начале кризиса, глава МИД рассказал, что в последний месяц работы администрации Обамы в декабре 2016 года тогдашний замгоссекретаря предупредил заместителя Лаврова о том, что в Вашингтоне думают об оптимизации численности дипломатов на взаимной основе. Американский чиновник напомнил, что дипломаты из США работают по три года в каждой должности, и затем происходит ротация. Такую же ротацию Вашингтон предложил ввести и для российских дипломатов. На уточняющий вопрос российского замминистра, он ответил, что другим странам ввести такой принцип США не предлагают, требование касается только России.

В этой ситуации Москва предложила Вашингтону придерживаться принятой у российских дипломатов практики и не нанимать в России местный персонал для обслуживания дипмиссий. Лавров напомнил, что дипмиссии США нанимают много местного персонала, тогда как Россия задействует только своих граждан. Предложение Вашингтону следовать этому принципу вызвало у американской стороны, по его словам, "вскрикивания, всхлипывания: как же так, вы нас обесточиваете".

"Ну, если вы захотели работать на таких принципах, когда вам все можно и все, чтоб вам кажется правильным, вы навязываете нам, мы тоже будем поступать таким образом", - объяснил министр.

На днях посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле эту угрозу считают серьезной.

Хроника 15 апреля 2021 года – 28 января 2022 годаДипломатическое противостояние
МИД Сергей Лавров США Госдепартамент Анатолий Антонов Джон Салливан Барак Обама

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