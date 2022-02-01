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Боррель заявил, что получал сигналы о готовности РФ прекратить поставки газа в Европу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что получал сигналы о готовности России прекратить поставки газа в Европу.

"Да, такие знаки были. И это нас и беспокоило. Но пока все ограничивается словами и намерениями", - сказал Боррель в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иностранным агентом - ИФ), отвечая на соответствующий вопрос.

Глава европейской дипломатии отметил, что заверения России о том, что поставки энергоресурсов будут гарантированы и происходящее вокруг Украины никак не отразится на поставках газа, "это хорошие новости".

"Но к настоящему времени, даже если Россия говорит, что строго выполняет свои обязательства, она не увеличила поставки газа в момент, когда рынок напряжен, когда цены крайне высоки и когда можно было бы ожидать, что основной поставщик приоткроет свои хранилища, чтобы успокоить рынок. До сегодняшнего дня этого не произошло", - сказал Боррель.

"Но если Россия говорит, что не собирается использовать газ как оружие, мы будем очень рады", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что в ЕС не обвиняют Россию в росте цен на энергоресурсы, этому способствовало множество факторов: восстановление экономики подтолкнуло спрос, производство возобновляемых источников упало из-за безветренной погоды, высокий спрос создавал и Китай.

Жозеп Боррель ЕС РФ Газпром

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