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Орбан заявил о желании Венгрии увеличить закупки газа в России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия хочет увеличить закупки газа в России еще на 1 млрд кубометров в год, сообщил премьер Виктор Орбан на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Как оказалось, долгосрочные соглашения обладают большой значимостью, как мы об этом говорили, и мы планируем еще увеличить поставки на 1 млрд куб. м газа и будем вести об этом переговоры", - сказал он.

Путин отметил, что на переговорах Орбан поставил ряд вопросов о расширении сотрудничества: "Это касается и энергетики - разных ее аспектов и объемов поставляемого газа, и атомной энергетики, и логистики, и сельского хозяйства".

Президент сказал, что в процессе переговоров он связался с руководством соответствующих компаний: "Практически на все поставленные вопросы получен положительный ответ. Это касается и поставок газа. Нам надо посмотреть на баланс РФ после прохождения осенне-зимнего периода. Не думаю, что поставки 1 млрд будут большой проблемой. В начале апреля, наверное, решение будет принято хозяйствующими субъектами".

Путин отметил, что сейчас ПХГ Европы заполнены на 40%, в будущем регион вновь может столкнуться с проблемами на газовом рынке. Однако у Венгрии таких проблем не будет благодаря долгосрочным контрактам с РФ.

В сентябре 2021 года Будапешт подписал новый долгосрочный контракт с "Газпромом". "Газпром экспорт" и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из них - 15 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В 2021 году "Газпром" поставил в республику 5,9 млрд куб. м газа.

Виктор Орбан Владимир Путин

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