AP сообщило о возможном очередном перевороте в Гвинее-Бисау

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные во вторник открыли сильную стрельбу близ дворца правительства столице Гвинеи-Бисау - городе Бисау. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Как отмечает агентство, захватчики удерживают некоторых чиновников. В результате стрельбы повреждено здание дворца. Не исключено, что во время происшествия в здании дворца находился президент страны Умару Сисоку Эмбало.

По сообщениям СМИ, в Экономическом сообществе стран Западной Африки назвали инцидент "попыткой государственного переворота" и осудили произошедшее в столице Гвинеи-Бисау.

Позднее в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен сообщениями о сильной стрельбе в Бисау.

"Господин Гутерриш просит немедленно прекратить боевые действия и полностью уважать демократические институты страны", - говорится в сообщении пресс-центра ООН в твиттере.

Эмбало одержал победу на президентских выборах в 2020 году, хотя результаты голосования опротестовал бывший премьер Гвинеи-Бисау Домингуш Симойнш Перейра.

Затем, как напоминает AP, Эмбало начал формировать новое правительство при поддержке военных, несмотря на то, что Верховный суд все еще рассматривал вопрос оспаривания результатов выборов.

С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила четыре государственных переворота и более десятка попыток государственных переворотов.

Население страны составляет около 1,5 млн. В этом небольшом государстве сильно укоренились коррупция и наркоторговля. В 2000-е годы оно стало известно как транзитер кокаина между Латинской Америкой и Европой.