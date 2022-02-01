Президент Гвинеи-Бисау обратится к гражданам страны после попытки переворота

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало находится в президентском дворце и вскоре выступит перед соотечественниками, сообщает во вторник агентство Lusa со ссылкой на источники в армии страны.

Агентство отмечает, что ранее во вторник в стране была предпринята попытка военного переворота.

По сообщениям из столицы страны Биссау, неизвестные открыли сильную стрельбу близ дворца правительства в Бисау и задержали нескольких правительственных чиновников.

В результате стрельбы ранения получили четыре человека, нанесен ущерб зданию дворца.

В этот момент президент страны находился во дворце правительства, но был оттуда своевременно эвакуирован.

По сообщениям СМИ, в Экономическом сообществе стран Западной Африки назвали инцидент "попыткой государственного переворота" и осудили произошедшее в столице Гвинеи-Бисау.

Позднее в ООН заявили, что генсек Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен сообщениями о сильной стрельбе в Бисау.

"Господин Гутерриш просит немедленно прекратить боевые действия и полностью уважать демократические институты страны", - говорится в сообщении пресс-центра ООН в твиттере.

Президент страны Умару Сисоку Эмбало одержал победу на президентских выборах в 2020 году, хотя результаты голосования опротестовал бывший премьер Гвинеи-Бисау Домингуш Симойнш Перейра.

Затем, как сообщает агентство Associated Press, Эмбало начал формировать новое правительство при поддержке военных, несмотря на то, что Верховный суд все еще рассматривал вопрос оспаривания результатов выборов.

С момента обретения независимости от Португалии в 1974 году Гвинея-Бисау пережила четыре государственных переворота и более десятка попыток государственных переворотов.

Население страны составляет около 1,5 млн. В этом небольшом государстве сильно укоренились коррупция и наркоторговля. В 2000-е годы оно стало известно как транзитер кокаина между Латинской Америкой и Европой.